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Haberler Trend 14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzine idnirim geldi mi? Sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Benzin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, benzine 97 kuruş indiirm geleceği ileri sürüldü. Araç sahipleri haberi teyit etmek için benzin fiyatları kaç TL oldu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!

14.06.2022 16:24 - Son Güncelleme: 14.06.2022 16:24
14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol tutarlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

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14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

Petrol ve dolar fiyatındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıta gelen peşpeşe zamların ardından bu defa indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

İŞTE YENİ BENZİN FİYATLARI

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,48 TL'ye, Ankara'da 27,57 TL'ye, İzmir'de 27,58 TL'ye gerileyecek.

14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

MOTORİN VE LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,85 TL'ye, Ankara'da 27,95 TL'ye, İzmir'de 27,96 TL'ye satılıyor. Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

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