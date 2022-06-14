14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...

MOTORİN VE LPG'DE DEĞİŞİKLİK YOK

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,85 TL'ye, Ankara'da 27,95 TL'ye, İzmir'de 27,96 TL'ye satılıyor. Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.