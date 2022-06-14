14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzine idnirim geldi mi? Sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Benzin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Bazı haber kaynaklarına göre, benzine 97 kuruş indiirm geleceği ileri sürüldü. Araç sahipleri haberi teyit etmek için benzin fiyatları kaç TL oldu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!
14.06.2022 16:24 - Son Güncelleme: 14.06.2022 16:24
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol tutarlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 14 - 15 HAZİRAN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel indirimli akaryakıt fiyatları! 97 KURUŞ...