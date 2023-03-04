12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor!
IQ testleri bir görüntüyü nasıl gördüğünüzü analiz ederken optik illüzyonları kullanıyor. Bu görsel bulmacada size verilen görev siyah beneklerin arasında gizlenen hayvanın yerini çözmek olacak. Gizli hayvanı bulmak için artık geri sayım başladı. Size tanımlanan 12 saniye içerisinde hayvanı arayıp bularak zekanızı test edebilirsiniz. Şimdi sizi siyah beneklerin olduğu görselle baş başa bırakıyoruz.
04.03.2023 17:24 - Son Güncelleme: 04.03.2023 17:24
12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor. Size sunulan her optik illüzyon görüntüsündeki ilk ve temel amacınız, gizlenen figürü tespit etmek olacaktır. Bu resimde siyah beneklerin arasında bir hayvan gizleniyor ve sizden tam 12 saniye içerisinde bu hayvanı bulmanız isteniyor. Peki, mükemmel gözlem yeteneğinizle bu görüntüde gizlenen hayvanı tespit edebilir misiniz? İşte çok konuşulan IQ testi!