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12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor!

IQ testleri bir görüntüyü nasıl gördüğünüzü analiz ederken optik illüzyonları kullanıyor. Bu görsel bulmacada size verilen görev siyah beneklerin arasında gizlenen hayvanın yerini çözmek olacak. Gizli hayvanı bulmak için artık geri sayım başladı. Size tanımlanan 12 saniye içerisinde hayvanı arayıp bularak zekanızı test edebilirsiniz. Şimdi sizi siyah beneklerin olduğu görselle baş başa bırakıyoruz.

04.03.2023 17:24 - Son Güncelleme: 04.03.2023 17:24
12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor!

12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor. Size sunulan her optik illüzyon görüntüsündeki ilk ve temel amacınız, gizlenen figürü tespit etmek olacaktır. Bu resimde siyah beneklerin arasında bir hayvan gizleniyor ve sizden tam 12 saniye içerisinde bu hayvanı bulmanız isteniyor. Peki, mükemmel gözlem yeteneğinizle bu görüntüde gizlenen hayvanı tespit edebilir misiniz? İşte çok konuşulan IQ testi!

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12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor!

SİYAH BENEKLERİN ARASINDAKİ HAYVANI BULABİLİR MİSİN?

Optik illüzyonların beyni yatıştırıcı bir aktivite olduğu düşünüldüğünde insanlar internette bu tarz içeriklerle vakit geçirmeyi seviyor.

12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor!

Öte yandan odaklanma ve gözlem kapasitelerini geliştirdiği için internette sık sık yeni optik illüzyon görüntüleri arıyorlar.

12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor!

Size gösterilen her optik illüzyon görüntüsündeki ilk ve temel amacınız, gizlenen figürü tespit etmek ve görüntüyü bulmanız olacaktır.

12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ’su birincilerle kapışıyor!

Burada insanların yalnızca %1'inin sağlanan görüntüdeki gizli hayvanı tanımlamayı başardığı şaşırtıcı bir optik yanılsama örneği verilmiştir.

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