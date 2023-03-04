12 saniyede zekanızı test edin! Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor. Size sunulan her optik illüzyon görüntüsündeki ilk ve temel amacınız, gizlenen figürü tespit etmek olacaktır. Bu resimde siyah beneklerin arasında bir hayvan gizleniyor ve sizden tam 12 saniye içerisinde bu hayvanı bulmanız isteniyor. Peki, mükemmel gözlem yeteneğinizle bu görüntüde gizlenen hayvanı tespit edebilir misiniz? İşte çok konuşulan IQ testi!