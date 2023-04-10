1,2 gün içinde vücuttaki tümörün kökünü kazıyor! Uzmanların mucize tavsiyesi! Kansere ve tüm toksinlere bu yöntemle veda edin!

Bazı çığır açan çalışmalarda, karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığını tespit edildi. Yapılan dört haftalık bir çalışmanın ardından karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceğini tespit etti.