%12 daha uzun ömür sağlıyor! Taurin mucizesi kanıtlandı! Uzmanlar 'Yaşam iksiri' diyerek açıkladı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

Columbia araştırmacıları tarafından yönetilen ve dünya çapında büyük ses getiren bu çalışma yaşamınızı daha uzun hale getirmeyi amaçlıyor. Farelerin ve maymunların hayatını %10-12 kadar uzatan taurin maddesi büyük ilgi çekti. İşte insan yaşamını uzatmanın sırrı taurin hakkında tüm merak ettikleriniz...