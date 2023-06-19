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Haberler Trend %12 daha uzun ömür sağlıyor! Taurin mucizesi kanıtlandı! Uzmanlar 'Yaşam iksiri' diyerek açıkladı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

%12 daha uzun ömür sağlıyor! Taurin mucizesi kanıtlandı! Uzmanlar 'Yaşam iksiri' diyerek açıkladı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma uzun yaşamanın formülünü ortaya koydu. Araştırmayı yöneten Dr. Vijay Yadav vücuttaki taurin maddesinin yaşlanmayla beraber giderek azaldığını ve bu azalmanın yavaşlatılması halinde daha sağlıklı ve uzun yaşamanın mümkün olabileceğini belirtti. Fareler ve maymunlar üzerinde gerçekleştirilen bu bilimsel çalışma sonucunda hayvanların ömrünün %10-12'ye kadar uzadığı ifade edildi. Tüm dünyanın gündeminde yer alan taurin için tüm merak ettiklerinizi sizler için derledik. Peki, taurin gerçekten ömrü uzatıyor mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.06.2023 15:55 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:23
%12 daha uzun yaşamın sırrı! Taurin ile daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün! Fare ve maymunlar üzerinde kanıtlandı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

Columbia araştırmacıları tarafından yönetilen ve dünya çapında büyük ses getiren bu çalışma yaşamınızı daha uzun hale getirmeyi amaçlıyor. Farelerin ve maymunların hayatını %10-12 kadar uzatan taurin maddesi büyük ilgi çekti. İşte insan yaşamını uzatmanın sırrı taurin hakkında tüm merak ettikleriniz...

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%12 daha uzun yaşamın sırrı! Taurin ile daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün! Fare ve maymunlar üzerinde kanıtlandı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

Vücutta bulunan taurin tüm canlılarda yaşla birlikte azalır. Bu nedenle hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaya göre taurin seviyelerinin desteklenmesi ömrü uzatıyor.

%12 daha uzun yaşamın sırrı! Taurin ile daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün! Fare ve maymunlar üzerinde kanıtlandı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

"YAŞAM İKSİRİ"

Henüz insanlar üzerinde denenmese de maymunlar ve fareler üzerinden alınan sonuç oldukça ilgi çekici. %10-12 seviyelerine kadar ömrü uzatmayı sağlayan taurini uzmanlar 'yaşam iksiri' olarak ifade ediyor.

%12 daha uzun yaşamın sırrı! Taurin ile daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün! Fare ve maymunlar üzerinde kanıtlandı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

Deneyde kullanılan 14 aylık fareler insan ömrü baz alındığında 45 yıl ediyor.

%12 daha uzun yaşamın sırrı! Taurin ile daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün! Fare ve maymunlar üzerinde kanıtlandı! Yaşlanmayı geciktiren mucize...

Taurin takviyesi verilen tüm fareler %10-12 daha uzun yaşadı.

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