12 aya 2 tane düşüyor! Doğduğun tarihe göre hangi çiçeksin? Doğum çiçeğiniz belli oldu! Kaktüs, Şakayık, Lale, Gül, Papatya...
Herkesin bir doğum çiçeği olduğunu ve her birinin gizli bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? İşte doğduğunuz aya göre karakterinizi yansıtan çiçek türü...
OCAK - KARANFİL VE KARDELEN
Yılın ilk ayı karanfil, ikincisi ise kardelendir. Karanfilin anlamı rengine bağlıdır. Pembe şefkat, kırmızı aşk, beyaz saf aşk, çizgili karanfil paylaşılmayan/karşılık verilmeyen pişmanlık dolu aşk ve sarı reddedilme veya hayal kırıklığı anlamına gelir. Herhangi bir Ocak ayı bebeğini kutlamak istiyorsanız, pembe, kırmızı veya beyazla kalın. Kardelen, umudu ve güzelliği temsil eden eşsiz bir beyaz çiçektir.
MART - NERGİS VE JONQUİL
Bu iki çiçek aynı ailenin üyeleridir ve genellikle çok benzer görünürler. Sarı çiçekler o kadar bahara benziyor ki, karlı bir yerde yaşıyorsanız, soğuk havanın sona erdiğini bildirmek için her bahar gelmeleri için sabırla beklersiniz. Anlamları "eşitsiz aşk" tır. Bahara uygun, yeniden doğuşla ilişkilendirilirler.
NİSAN - PAPATYA
Daha fazla bahar çiçeği yolunuza çıkıyor! Papatyalar nisan ayının resmi çiçekleridir ve daha mükemmel görünemezler. Papatyalar masumiyet, sadık aşk ve saflık demektir.