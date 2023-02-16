115 Milyar TL eski parayla ne kadar, kaç TL? 115 Milyar kaç dolar ediyor? Türkiye Tek Yürek en yüksek bağışı kim yaptı? Rekor kırıldı!
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Dün tüm TV kanalları 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyası için beraber ortak yayın gerçekleştirildi. Bu tarihi gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı. Peki, 115 Milyar TL eski parayla ne kadar, kaç TL? 115 Milyar kaç dolar ediyor? Türkiye Tek Yürek en yüksek bağışı kim yaptı? İşte detaylar...
16.02.2023 08:55 - Son Güncelleme: 16.02.2023 09:47
Asrın felaketi sonrası Türkiye, milleti ile el ele verip yaralarını sarıyor. 10 ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle yardım ve destekler aralıksız devam ederken, ATV'nin de aralarında bulunduğu ulusal televizyon kanalları "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınında yardım gecesi düzenledi. Toplamda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı. SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı. Peki, 115 Milyar TL eski parayla ne kadar, kaç TL? 115 Milyar kaç dolar ediyor? Türkiye Tek Yürek en yüksek bağışı kim yaptı? İşte detaylar...
Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında saat 01:30 itibariyle toplam tutar 114 milyar 742 milyon 214 bin oldu.