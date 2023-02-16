115 Milyar TL eski parayla ne kadar, kaç TL? 115 Milyar kaç dolar ediyor? Türkiye Tek Yürek en yüksek bağışı kim yaptı? Rekor kırıldı!

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.