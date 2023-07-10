10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı
King's College London'da bir doktor ve genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector , sağlıklı beslenme kurallarını açıklamalarıyla yok ediyor. Uzman isim diyet listesi olmadan onlarca kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte diyetsiz kilo vermek için yaapmanız gerekenler...
10.07.2023 23:05 - Son Güncelleme: 10.07.2023 23:05
Uzmanlar, sıkı bir diyet yerine beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin vücut sağlığı için daha önemli olduğunu vurguluyor. Epidemiyolog Dr. Tim Spector diyetsiz kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte detaylar...
"ZAMAN KISITLAMASI EN İYİ YÖNTEM"
Epidemiyolog Dr. Tim Spector yapılması gereken ilk adımın "zaman kısıtlaması" olduğunu belirtiyor.