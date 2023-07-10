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10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

King's College London'da bir doktor ve genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector , sağlıklı beslenme kurallarını açıklamalarıyla yok ediyor. Uzman isim diyet listesi olmadan onlarca kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte diyetsiz kilo vermek için yaapmanız gerekenler...

takvim.com.tr
10.07.2023 23:05 - Son Güncelleme: 10.07.2023 23:05
10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

Uzmanlar, sıkı bir diyet yerine beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin vücut sağlığı için daha önemli olduğunu vurguluyor. Epidemiyolog Dr. Tim Spector diyetsiz kilo vermenin formülünü açıkladı. İşte detaylar...

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10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

"ZAMAN KISITLAMASI EN İYİ YÖNTEM"

Epidemiyolog Dr. Tim Spector yapılması gereken ilk adımın "zaman kısıtlaması" olduğunu belirtiyor.

10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

Aralıklı oruç adı verilen bu beslenme sistemi, özellikle 14:10 kuralının en iyi sonuçları verdiğini ifade ediyor.

10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

Bu kurala göre, 14 saat boyunca yemek yemeyip 10 saatlik bir süre boyunca beslenme yapıyorsunuz.

10,15,20 kilo vermenin sırrı! Diyet listelerinizi çöpe atın! Uzman isim diyetsiz cayır cayır yağ yakmanın formülünü açıkladı

Dr. Spector, önemli olanın öğün miktarını veya içeriğini değiştirmek değil, sadece yemek yedikten sonra geçen süreyi ayarlamak olduğunu söylüyor.

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