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Haberler Trend 100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıldı. 100 binden fazla iş ilanı için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Mayıs ayının gelmesinin ardından bahar döneminde iş başvurusu yapmak isteyenler kontenjanları merak ediyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı ve birçok alanda yapılacak alımlar için şartlar sunuldu. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...

takvim.com.tr
01.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:08
100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

İŞKUR iş ilanları duyuruldu. Bahar döneminde yeni ilanların açılmasıyla iş arayan binlerce vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte detayar...

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100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI

Beden İşçisi (Genel) - 26 bin 481

Temizlik Görevlisi - 4 bin 550

Satış Danışmanı / Uzmanı - 3 bin 150



100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

Paketleme İşçisi -1595

Turizm Ve Otelcilik Elemanı -1579

100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

Şoför-Yük Taşıma - 1487

Konfeksiyon İşçisi - 1420

100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...

Büro Memuru (Genel) - 1278

Kasiyer - 1272

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