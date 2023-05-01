100.000 üzerinde personel alımı duyurusu! İŞKUR MAYIS 2023 İŞ İLANLARI açıldı! KPSS ŞARTSIZ işçi alımı! Büro memuru, güvenlik, şoför...
İŞKUR tarafından yeni iş ilanları açıldı. 100 binden fazla iş ilanı için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Mayıs ayının gelmesinin ardından bahar döneminde iş başvurusu yapmak isteyenler kontenjanları merak ediyor. Beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı ve birçok alanda yapılacak alımlar için şartlar sunuldu. İşte İŞKUR personel alımı ve başvuru şartları...
01.05.2023 10:08 - Son Güncelleme: 01.05.2023 10:08
İŞKUR iş ilanları duyuruldu. Bahar döneminde yeni ilanların açılmasıyla iş arayan binlerce vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İşte detayar...