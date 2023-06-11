1000 yıllık İbni Sina reçetesi! Kansızlık, göz hastalığı, baş ağrısı, ağız kokusu, böbrek taşı, astıma derman oluyor! Deneyen doktor yüzü görmüyor...

Astım, şeker, tansiyon birçok rahatsızlık için bin yıllık tedavi listesi ortaya çıktı. İbni Sina'nın reçeteleri arasında bu hastalıklar için önerilen bazı bitkiler ve tedavi yöntemleri günümüzde hala kullanılıyor. İşte İbni Sina'dan her derde çözüm olan o tavsiyeler...