1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!
Mimar Sinan ve İbni Sina, tarih boyunca mimarlık ve tıp alanında büyük etkileri olan ünlü isimlerdir. Bu iki önemli figür, mucize bir besinin faydalarını keşfetti. İnsanlara bu eşsiz besini önerdiler. Kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte Mimar Sinan ve İbni Sina'nın şifa niteliğindeki o besini...
20.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 20.07.2023 15:57
Osmanlı İmparatorluğu döneminin ünlü mimarı Mimar Sinan ve Ortaçağ tıp dünyasının büyük bilgini İbn-i Sina'nın, deve kuşu yumurtasını sağlık ve beslenme açısından en önemli besinler arasında yer aldığını belirtiyor.
Deve kuşu yumurtasının Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilmesinin, sağlık ve beslenme alanında yapılan detaylı araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı. İşte deve kuşu yumurtası faydaları...