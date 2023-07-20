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Haberler Trend 1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

Mimar Sinan ve İbni Sina, tarih boyunca mimarlık ve tıp alanında büyük etkileri olan ünlü isimlerdir. Bu iki önemli figür, mucize bir besinin faydalarını keşfetti. İnsanlara bu eşsiz besini önerdiler. Kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte Mimar Sinan ve İbni Sina'nın şifa niteliğindeki o besini...

takvim.com.tr
20.07.2023 15:57 - Son Güncelleme: 20.07.2023 15:57
1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

Osmanlı İmparatorluğu döneminin ünlü mimarı Mimar Sinan ve Ortaçağ tıp dünyasının büyük bilgini İbn-i Sina'nın, deve kuşu yumurtasını sağlık ve beslenme açısından en önemli besinler arasında yer aldığını belirtiyor.

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1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

Deve kuşu yumurtasının Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilmesinin, sağlık ve beslenme alanında yapılan detaylı araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı. İşte deve kuşu yumurtası faydaları...

1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

Yüksek protein

Deve kuşu yumurtaları, yüksek miktarda protein içerir. protein, vücutta dokuların onarımı ve yenilenmesi için gereklidir ve aynı zamanda kas yapımına katkıda bulunur.

1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

Kemik sağlığı

Deve kuşu yumurtaları, demir, kalsiyum, fosfor ve çinko gibi temel mineraller açısından zengindir. bu mineraller, kemik sağlığı için önemli rol oynar ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.

1000 yıllık İbn-i Sina ve Mimar Sinan şifası! Kemik erimesi, romatizma, skolyoz, fibromiyalji hastalıklarının çözümü!

B vitamini kaynağı

Deve kuşu yumurtaları, B vitamini grubundan özellikle B12 vitamini içerir. B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı, hücre bölünmesi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir.

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