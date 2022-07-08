10 yıl süreyle kişinin 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor! Erken emeklilikte bilinmeyen detay!
Erken emeklilik şartlarında merak edilen detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. Son senelerde Türkiye'de emeklilikle alakalı oluşturulan yeni düzenlemeler ve sahip olunan çalışmalar ile emekliliğin kapsamı büyük ölçüde değişmeye başladı. Hem emeklilik şartlarında hem maaş ve ikramiyelerinde oluşturulan bu değişimler erken emeklilik konularını da gündeme getirdi.
08.07.2022 13:28 - Son Güncelleme: 08.07.2022 13:28
SGK doğrultusundan tespit edilen ve alakalı kanunlarda yer alan maddelere göre prim ve sigorta şartını gerçekleştiren kanser hastalarının malulen emekli sayılması mümkün. Bazı süregelen hastalıklardan en az birine sahip olanlar bu haktan yararlanarak emekli olabilecek. İşte emeklilikte merak edilen o detay…
Kanser Hastaları Da Bu Kapsamda
Malulen emeklilik konusu ile ilgili merak edilen ve bilinmeyen detaylar meydana çıkmaya başladı. Genellikle pandemi ardından bedeninde diğer hastalıklar tetiklenen ve meydana çıkan yeni hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden vatandaşlar malulen emeklilik uygulamasını incelemeye başladılar.