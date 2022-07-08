10 yıl süreyle kişinin 1800 gün prim ödemiş olanlar anında emekli oluyor! Erken emeklilikte bilinmeyen detay!

SGK doğrultusundan tespit edilen ve alakalı kanunlarda yer alan maddelere göre prim ve sigorta şartını gerçekleştiren kanser hastalarının malulen emekli sayılması mümkün. Bazı süregelen hastalıklardan en az birine sahip olanlar bu haktan yararlanarak emekli olabilecek. İşte emeklilikte merak edilen o detay…