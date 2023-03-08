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10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

Tarihin her döneminde olduğu gibi meslekler çağın şartlarına göre sürekli değişime uğruyor. Bazı meslek ve sektörlerin önemi her geçen gün artarken bazılarının geçerliliği yavaş yavaş kayboluyor. Özellikle yapay zekanın giderek aktif olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte çoğu mesleğin önemini yitireceği konuşuluyor. Bu mesleklerde çalışanların işlerinin doğası değişebilir ve işlerini yaparken farklı becerilere sahip olmaları gerekebilir. Bu kapsamda merak edenler için 10 yıl içinde yok olması muhtemel meslekleri kapsamlı bir şekilde derledik.

08.03.2023 11:14 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:15
10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar. Tarihsel sürece bakıldığında meslekler çağın şartları göz önüne alınarak revize ediliyor. Teknolojik gelmeler ve değişen iş dünyası nedeniyle bazı mesleklerin ilerleyen zamanlarda önemini kaybetmesi bekleniyor. 10 yıl içinde yok olması muhtemel meslekler listesinde öyle alanlar var ki gören şaşırıp kalacak.

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10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

10 YIL İÇİNDE YOK OLMASI BEKLENEN MUHTEMEL MESLEKLER

Bu mesleklerin tamamen yok sona ermesi beklenmiyor. Ancak bu mesleklerde çalışanların lerinin doğası değişebilir ve işlerini yaparken farklı becerilere sahip olmaları gerekebilir.

10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

Ayrıca yeni meslekler de teknolojik gelmelerle birlikte ortaya çıkabilir.

10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

BANKA VE POSTA MEMURLUĞU

Posta hizmetleri ve bankacılık lemleri giderek dijitalleşiyor ve otomatikleşiyor. Bu nedenle fiziksel işlemler yapan memurların sayısı azalabilir.

10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar!

VERİ GİRİŞ UZMANLARI

Veri giri işlemleri de otomatikleşiyor ve yapay zeka sistemleri daha doğru ve hızlı veri girişi yapabiliyor. Bu nedenle veri giriş uzmanlarının sayısı azalabilir.

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