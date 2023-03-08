10 yıl içinde yok olması beklenen muhtemel meslekler! Tarihin tozlu raflarına karışacaklar. Tarihsel sürece bakıldığında meslekler çağın şartları göz önüne alınarak revize ediliyor. Teknolojik gelişmeler ve değişen iş dünyası nedeniyle bazı mesleklerin ilerleyen zamanlarda önemini kaybetmesi bekleniyor. 10 yıl içinde yok olması muhtemel meslekler listesinde öyle alanlar var ki gören şaşırıp kalacak.