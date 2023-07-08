10 yaş yaşlandırıyor! Güneş kremini böyle sürenlere uyarı! Sakın bu hatayı yapmayın...

GÜNEŞ KREMİNİ PLAJDA SÜRMEYİN

Güneşten korunmak isterken en sık yapılan hatalardan biri; güneş kreminin plajda sürülmesi. Çünkü kremin cilt tarafından emilip koruyucu özelliğinin başlamasına kadar ortalama 30 dakikaya ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle en ideali kremi dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce, mümkünse ayna karşısında ve giyinmeden önce sürmeniz. Koruyucu kremi yeterli miktarda sürmeye de özen gösterin. Sprey tarzındaki ürünleri uygulama sırasında solumayın, yüz ve vücut için krem veya losyon formunu tercih edin.