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Haberler Trend 10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin sırlarını tek tek açıkladı. Canan Karatay diyeti, doğru beslenme ile kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu savunuyor. Bu diyetin temel ilkeleri arasında bazı kurallar bulunuyor. Bu kurala uyulduğunda yağ yakımı neredeyse 10 katına çıkıyor. İşte Canan Karatay'ın 15 kilo garantili diyet listesi...

takvim.com.tr
11.07.2023 15:54 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:54
10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

Canan Karatay diyeti, özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için diyet formülünü açıkladı. İşte 10 günde 15 kilo verdiren Karatay diyeti...

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10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

. Bu diyet kapsamında doymuş yağlardan uzak durulması ve yeterli miktarda protein, lif, vitamin ve mineral içeren besinlerin tüketilmesi öneriliyor.

10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

Karatay Diyeti'nin en önemli öğünü ise kahvaltıdır. Kahvaltıda tüketilen besinler, gün boyunca enerjik ve sağlıklı hissetmemize yardımcı oluyor.

10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

KARATAY DİYETİ KAHVALTISININ DEĞİŞMEZ KURALI: 2 YUMURTA

Karatay Diyeti kahvaltısının değişmez kuralı, mutlaka 2 yumurta yenilmesidir. Ekmek insülin direncini kırdığı için yenilmesi yasaktır.

10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...

Bunun yerine fındık, badem ya da zeytin tüketilmektedir. Bu besinler, tokluk hissini arttırarak gün boyunca açlık hissini azaltır.

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