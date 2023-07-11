10 günde 15 kilo garantili Canan Karatay diyeti! Acil kilo vermek isteyene müjde! Yağ yakımını 10 katına çıkarıyor...
Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin sırlarını tek tek açıkladı. Canan Karatay diyeti, doğru beslenme ile kalıcı kilo vermenin mümkün olduğunu savunuyor. Bu diyetin temel ilkeleri arasında bazı kurallar bulunuyor. Bu kurala uyulduğunda yağ yakımı neredeyse 10 katına çıkıyor. İşte Canan Karatay'ın 15 kilo garantili diyet listesi...
11.07.2023 15:54 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:54
Canan Karatay diyeti, özellikle göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için diyet formülünü açıkladı. İşte 10 günde 15 kilo verdiren Karatay diyeti...