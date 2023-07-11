10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

KARBONAT VE SİRKE

Temizlik uzmanları karbonat ve beyaz sirkeyi karıştırmanın lekeleri çıkarmada etkili ve pratik bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu bileşenlerin karıştırıldığında reaksiyona girerek kimyasal bir reaksiyon oluşturduğunu, bunun tamamen güvenli olduğunu ve zor lekeleri kaldırdığı kanıtlanmış olduğunun altını çiziyorlar.