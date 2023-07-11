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10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

Klozet kapaklarında sarı türde lekeler oldukça can sıkıcı olabilir. Doğru şekilde temizleme yapıldığında kolaylıkla bembeyaz bir banyoya sahip olabilirsiniz. Kötü gözükmelerinin yanı sıra uzun süre kaldıklarında çıkarılması daha da inatçı lekelere dönüşeblirler. İşte klozetinizi bembeyaz yapacak o çözüm...

takvim.com.tr
11.07.2023 18:34 - Son Güncelleme: 11.07.2023 18:34
10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

Klozet kapaklarındaki lekeler, başa çıkılması gereken can sıkıcı durumlardandır. Çoğu zaman, kireç tortusu tuvalette birikebilir ve tuvalete gittiğinizde görmek istemediğiniz kötü bir sarı lekeye neden olabilir. İşte 10 dakikada klozetinizi bembeyaz yapacak o formül...

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10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

KARBONAT VE SİRKE

Temizlik uzmanları karbonat ve beyaz sirkeyi karıştırmanın lekeleri çıkarmada etkili ve pratik bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu bileşenlerin karıştırıldığında reaksiyona girerek kimyasal bir reaksiyon oluşturduğunu, bunun tamamen güvenli olduğunu ve zor lekeleri kaldırdığı kanıtlanmış olduğunun altını çiziyorlar.

10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

Bir macun oluşturmak için az miktarda ılık suyla karıştırılmış eşit parça sirke ve karbonat kullanın. Ardından lekeli alanları bir fırça ile fırçalayın. Ve ardından durulayın. Bembeyaz olduklarını göreceksiniz.

10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

Bazen lekeleri tamamen çıkarmak için karışımın birden fazla kez uygulanması gerekebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle sabırlı olun ve leke çıkana kadar uygulamaya devam edin.

10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...

Ellerinde beyaz sirke olmayanlar için, karbonat da tek başına etkili bir temizleyicidir. Bir kaseye birkaç yemek kaşığı karbonat koyun ve bir macun oluşana kadar az miktarda ılık su ekleyin.

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