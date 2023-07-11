10 dakikada klozetteki lekeleri yok ediyor! Sararmış mermere son! Banyonuz ışıl ışıl olacak...
Klozet kapaklarında sarı türde lekeler oldukça can sıkıcı olabilir. Doğru şekilde temizleme yapıldığında kolaylıkla bembeyaz bir banyoya sahip olabilirsiniz. Kötü gözükmelerinin yanı sıra uzun süre kaldıklarında çıkarılması daha da inatçı lekelere dönüşeblirler. İşte klozetinizi bembeyaz yapacak o çözüm...
11.07.2023 18:34 - Son Güncelleme: 11.07.2023 18:34
KARBONAT VE SİRKE
Temizlik uzmanları karbonat ve beyaz sirkeyi karıştırmanın lekeleri çıkarmada etkili ve pratik bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu bileşenlerin karıştırıldığında reaksiyona girerek kimyasal bir reaksiyon oluşturduğunu, bunun tamamen güvenli olduğunu ve zor lekeleri kaldırdığı kanıtlanmış olduğunun altını çiziyorlar.