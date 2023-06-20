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1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye için aşçıların bile kıskanacağı tarifi sizler için derledik. Evde pişirirken saatlerce suda bekletmenize rağmen diri halde kalıyorsa birkaç püf nokta sayesinde yumuşacık, kıvamlı bir kuru fasulye yemeği elde edebilirsiniz. Lokanta usuülü yapılan bu tarifi evde kolaylıkla deneyebilirsiniz. İşte lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak kuru fasulye tarifi...

takvim.com.tr
20.06.2023 23:34 - Son Güncelleme: 20.06.2023 23:34
1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

Kuru fasulye püf noktaları çok daha lezzetli bir deneyim yaşamanızı sağlayacak. 1 tutam eklemeniz yeterli! İşte tam kıvamında lokanta usulü kuru fasulye tarifi...

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1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

KURU FASULYE PÜF NOKTALARI

İçme suyu kullanın.

Kimyon eklemekte yemeğin gazını alacaktır.

1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

Lezzet katması için 1 kepçe kadar tavuk suyu veya et suyu eklemeyi ihmal etmeyin.

1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

Pişirirken bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat hem yemeğinizin gazını alacak hem de çok daha kıvamlı olmasını sağlayacak.

1 kaşık eklemeniz yeterli! Tam kıvamında, lokum gibi kuru fasulye pişirme usulü! 40 yıllık aşçılar bile kıskançlıktan çatlayacak...

Bir tutam kimyon ekleyerek yemek sonrası gaz ve mide sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

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