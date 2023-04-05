1 gün sonrası için hazırlıklı olun! NASA’dan dev asteroit uyarısı! 100 gergedan büyüklüğünde... Dünya’ya yaklaştığı an...

2023 FN13 adlı bir diğer asteroit ise, 4,5 km/s gibi nispeten daha yavaş bir hızla hareket ederek, Dünya yüzeyine yalnızca 1 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bu kayanın yakın bir zamanda Dünya'ya çarpma ihtimali olmamasına rağmen, NASA uzmanları tarafından yine de yakından takip edilecektir.