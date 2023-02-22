1 gramı bile o kadar faydalı ki... Tığ gibi kalmak için avuç avuç yiyeceksiniz! Düzenli tüketildiğinde metabolizmayı tam 5 yaş gençleştiriyor!

1 gramı o kadar faydalı ki... Tığ gibi incecik kalmak için avuç avuç yiyeceksiniz. Düzenli tüketildiğinde tam 5 yaş gençleştiriyor. Sağlık beslenme konusu dünyanın en önemli konuları arasında yer alıyor. Obezitenin dünya genelinde yükselişe geçmesi sağlık beslenme konusunda doğal yiyecekleri ön plana çıkarıyor. Vücut sağlığı için son derece önemli olan besinler gün geçtikçe daha da değer kazanıyor. Bu yiyeceklerden birisi de şüphesiz ki kavrulmamış kabak çekirdeği oldu.