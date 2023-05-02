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1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığına, diyabete davetiye çıkarıyor...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay herkesin bayılarak tükettiği kavun ve karpuz hakkında şoke eden detayı açıkladı. Sağlığı tehdit eden bu meyveler yerine önerilerini sıraladı. İşte Canan Karatay'ın kavun ve karpuza savaş açmasının sebebi...

takvim.com.tr
02.05.2023 12:37 - Son Güncelleme: 02.05.2023 12:42
1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığı, diyabete davetiye çıkarıyor...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay kavun ve karpuz hakkında detayları açıkladı. Kavun ve karpuzun sağlığı tehdit ettiğini açıklayan Karatay bu meyveler yerine bakın ne önerdi...

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1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığı, diyabete davetiye çıkarıyor...

"KAVUN KARPUZA DİKKAT"

"Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var."

1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığı, diyabete davetiye çıkarıyor...

"Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok. Kavun, karpuzlar çıkmaya başladığında hastalarımın ürik asitleri yükseliyor."

1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığı, diyabete davetiye çıkarıyor...

"Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Çok bilinenin aksine kırmızı et, yumurta, kuru fasulye veya protein ürik asidi yükseltmez. 'Yerseniz kurtlu elma yiyin' diyorum. Kurdu yemeden elmayı yesinler."

1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığı, diyabete davetiye çıkarıyor...

"SIVI ŞEKER"

"Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor. "

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