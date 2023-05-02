1 dilimi bile sıvı şeker! Canan Karatay 2 meyveye savaş ilan etti! Gut hastalığına, diyabete davetiye çıkarıyor...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay herkesin bayılarak tükettiği kavun ve karpuz hakkında şoke eden detayı açıkladı. Sağlığı tehdit eden bu meyveler yerine önerilerini sıraladı. İşte Canan Karatay'ın kavun ve karpuza savaş açmasının sebebi...
02.05.2023 12:37 - Son Güncelleme: 02.05.2023 12:42
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay kavun ve karpuz hakkında detayları açıkladı. Kavun ve karpuzun sağlığı tehdit ettiğini açıklayan Karatay bu meyveler yerine bakın ne önerdi...