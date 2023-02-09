1 ay içinde çifte ödeme! İŞKUR 15 yaş üzeri herkese ödüyor! İŞKUR hem meslek öğretiyor hem 4.125 TL cep harçlığı veriyor

Yeni bir iş sahibi olmak, işini değiştirmek isteyenlere ve işi olmayanlara yönelik olarak İŞKUR yeni meslek edindirme kursları amacıyla beklenilen duyuruyu yaptı. Yapılan güncelleme ile kurs müracaatları bağlamında yeni açılan kurslar ilan edilirken bir yandan da cep harçlığı olarak ödenecek sayılar duyuruldu.