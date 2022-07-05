0,41, 0.37, 0.33 faizli alabilirsiniz! 200 bin ve 400 bin TL veriliyor! Ev sahibi olmak isteyenlere müjde!
Ziraat Katılım üzerinden kentsel dönüşüm kredisi alarak yapılarını dönüştürmek isteyenlere avantajlı oranlar ve devlet katkısı ile cazip teklifler sunuluyor. Kredi geri ödemelerini ise makul ödeme planları üzerinden yaparak, afet riski altındaki konutların dönüştürülmesine yönelik finansman desteği kamu bankası vasıtasıyla sağlanıyor.
Afet riski altındaki binaların kentsel dönüşümünü desteklemek bağlamında 6306 Saylı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında vatandaşlara devlet destekli krediler sağlanıyor. Geri ödemelerini avantajlı oranlar ile yaparak en makul konut kredileri ile kamu bankalarından kentsel dönüşüm kredisi alanlara ek devlet faiz indirimi uygulanacak. Hem de çoğu özel banka doğrultusundan da benzer kampanyalar sunulmaya devam ediyor. İşte kentsel dönüşüme en makul krediyi veren bankalar
Hak sahipleri amacıyla kar destekli kentsel dönüşüm finansmanı en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Birden çok bağımsız seksiyone sahip hak sahipleri ise kar desteği verilebilecek toplam finansman tutarı her bir bağımsız seksiyon amacıyla 200 bin TL'yi aşmayacak şekilde 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi
Konutlarını tekrardan inşa etmek isteyenler, riskli yapılarda en az 1 sene oturanlar ve konutu riskli yapı olarak teşhis edilenler ile değişik konut satın alabilmek isteyenler amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında Vakıfbank'tan avantajlı kredi sağlanıyor.