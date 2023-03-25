RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend -10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

MGM'den il il uyarı geldi! 4 il için turuncu kodlu uyarı tehlikesi! aftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacak İstanbul'da, çarşamba günü 9 derecenin görülmesi bekleniyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

takvim.com.tr
25.03.2023 23:30 - Son Güncelleme: 25.03.2023 23:30
-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun, 6 Şubat depremlerinin büyük can kaybına neden olduğu illerimizde şiddetli olacağı bildirildi. İşte MGM güncel hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

MARMARA'DA SİS VE PUS VAR

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

DOĞUDA 7 İLDE ETKİLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen Doğu Anadolu bölgesinde, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de aralıklı sağanak bekleniyor.

-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...

ÇIĞ TEHLİKESİ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

SON DAKİKA