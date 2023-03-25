-10 derece düşecek! 26,27,28 Mart HAVA DURUMU RAPORU! MGM uyardı! 4 ile TURUNCU KOD UYARISI! Kış bu hafta geri geliyor...
MGM'den il il uyarı geldi! 4 il için turuncu kodlu uyarı tehlikesi! aftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacak İstanbul'da, çarşamba günü 9 derecenin görülmesi bekleniyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...
25.03.2023 23:30 - Son Güncelleme: 25.03.2023 23:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.