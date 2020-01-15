Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu
Zehmeri oyuncuları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin yönetmenlik koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin oyuncu kadrosu...
Zemheri oyuncuları kimdir? 'Aşk-ı Memnu'dan 'Fatmagül'ün Suçu Ne'ye ve 'Kara Sevda'ya Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarında imzası olan Hilal Saral'ın yönetmenliğini üstlendiği Zemheri ilk bölümüyle bugün seyirci karşısına çıkıyor. Firuze ve Ayaz'ın hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin oyuncu kadrosu...