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Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

Zehmeri oyuncuları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin yönetmenlik koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin oyuncu kadrosu...

15.01.2020 15:31 - Son Güncelleme: 15.01.2020 15:31
Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

Zemheri oyuncuları kimdir? 'Aşk-ı Memnu'dan 'Fatmagül'ün Suçu Ne'ye ve 'Kara Sevda'ya Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarında imzası olan Hilal Saral'ın yönetmenliğini üstlendiği Zemheri ilk bölümüyle bugün seyirci karşısına çıkıyor. Firuze ve Ayaz'ın hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV'nin yeni dizisi Zemheri'nin oyuncu kadrosu...

Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

ZÜMHERİ KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar...

Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır.

Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır.

Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

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