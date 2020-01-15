Zemheri oyuncuları kimdir? Zemheri dizisi konusu nedir? İşte Show TV Zemheri oyuncu kadrosu

ZÜMHERİ KONUSU NEDİR? 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar...