Atv’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın oyuncu kadrosu, konusu nedir? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?
Atv'nin reytingleri altüst eden dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği Gel Dese Aşk güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Atv ekranlarında yayınlanacak Osman Sınav'ın yeni projesi 'Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir? İşte birçok ünlü ismi bir araya getiren Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilen her şey...
GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR
Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi 'Gel Dese Aşk, yakında Atv'de başlıyor. 20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor
'Gel Dese Aşk'; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.
GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU...
Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın yönettiği dizide; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
20 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Isparta'lı; anne tarafından Mısır kökenli Siirt'li bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu İstanbul Suadiye'de geçti. 1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almaya başladı ve 2004 yılında mezun oldu. Ardından da 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.
2006-2007 yılları arasında ekranların yayınlanan Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. O yıllarda "Elma Kurdu" yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.
UĞUR ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
Uğur Çavuşoğlu, 12 Mart 1967 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Karadeniz Teknik Üniverisitesi Fizik bölümünde okudu. ... Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Genco karakterine hayat veren Uğur Çavuşoğlu, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Balık burcudur.