Atv’nin yeni dizisi Gel Dese Aşk’ın oyuncu kadrosu, konusu nedir? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

20 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Isparta'lı; anne tarafından Mısır kökenli Siirt'li bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu İstanbul Suadiye'de geçti. 1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almaya başladı ve 2004 yılında mezun oldu. Ardından da 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.

2006-2007 yılları arasında ekranların yayınlanan Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. O yıllarda "Elma Kurdu" yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.