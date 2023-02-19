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Haberler Televizyon Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Diziler ne zaman yayınlanacak sorusu bir süredir diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası dizi çekimleri geçici süreliğine durdu ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 2 haftanın ardından televizyon yayın akışları sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu noktada Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin takipçileri 86. bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

19.02.2023 23:31 - Son Güncelleme: 19.02.2023 23:31
Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm fragmanı yayınlanan dizi deprem felaketi nedeniyle bir süre ekranlarda olmayacak. İşte detaylar...

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Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Başrollerini Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı Gönül Dağı dizisi her hafta Cumartesi TRT 1'de yayınlanıyor.

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

10 ilde büyük yıkıma sebep olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidildi.

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam gibi merak edilen yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor.

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Peki, diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normale dönecek?

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Tüm televizyon kanallarında son haftalarda her gün deprem özel yayınları ekrana geliyor.

Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...

Özel kanallar bu hafta normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi. Buna göre Gönül Dağı dizisi de bir süre daha yayınlanmayacak. Gelişmeler oldukçta haberimizde yer verilecektir.

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