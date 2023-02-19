Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm...
Diziler ne zaman yayınlanacak sorusu bir süredir diziseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası dizi çekimleri geçici süreliğine durdu ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 2 haftanın ardından televizyon yayın akışları sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu noktada Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin takipçileri 86. bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
Yeni bölümü beklenirken Gönül Dağı dizisi hakkında flaş karar! Gelişme izleyiciyi şaşırtacak! 86. bölüm fragmanı yayınlanan dizi deprem felaketi nedeniyle bir süre ekranlarda olmayacak. İşte detaylar...
Başrollerini Berk Atan, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı Gönül Dağı dizisi her hafta Cumartesi TRT 1'de yayınlanıyor.
10 ilde büyük yıkıma sebep olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidildi.
Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam gibi merak edilen yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor.
Özel kanallar bu hafta normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi. Buna göre Gönül Dağı dizisi de bir süre daha yayınlanmayacak. Gelişmeler oldukçta haberimizde yer verilecektir.