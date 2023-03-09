Yalı Çapkını'nda silahlar çekildi, ''Boşanıyorum dede!'' 23. bölüm 2. fragmanı İZLE! Seyran'dan tekme yiyen Ferit hizmetçi Sultan'la...
Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit barışmıştı. Ancak 23. bölümde işler rayından çıkıyor. Ferit'e bir türlü güvenemeyen Seyran kendisini tam anlamıyla Ferit'e bırakamıyor. Pelin'in sözlerini bir türlü aklından çıkartamayan Seyran Ferit'ten uzaklaşıyor. İşte yeni bölümde olacaklar ve Sultan detayı...
09.03.2023 22:00 - Son Güncelleme: 09.03.2023 22:00
Yalı Çapkını yeni bölümleriyle Cuma akşamları yayınlanmaya devam ediyor. 23. bölüm 10 Mart 2023 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak. Yeni bölümde izleyicileri şoke edecek gelişmeler bekliyor. Seyran ve Ferit arasında sular durulmuyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit bir türlü aralarındaki sorunu çözemiyor. Son bölümde Seyran Ferit'e bir şans vermişti ancak güven konusunda hasar aldığı için sık sık kendisini geri çekiyor.