Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a gecelik giydirecek! 'Elime daha iyi fırsat geçemezdi!' Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: 'Çaresizlikten kabul etmesi...'
Yalı Çapkını'nda bu hafta yaşanacaklar 8. bölüm 2. fargmanın yayınlanmasıyla sosyal medyada gündem konusu oldu. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağı görülen fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar ve gecelik giymesi oldukça dikkat çekti. Peki, Yalı Çapkını 8. bölümünde neler yaşanacak? İşte olaylı sahneler ve son gelişmeler haberimizde!
09.11.2022 14:44 - Son Güncelleme: 09.11.2022 14:46
Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı ile çarpıcı gelişmeler için heyacan yarattı. Özellikle 2. fragmanda yer alan Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, "Ferit'in Seyran'ı yatak sahnesinde korkuttuğunu düşünüyorum. Kesinlikle el sürmeyecek, sadece canını acıtmaya çalışıyor." yorumlarında bulundu. Merakla beklenen 8. bölümle ilgili detaylar haberimizde...
Cuma akşamlarına damga vuran Star Tv dizisi Yalı Çapkını, yepyeni bölümleriyle diziseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Yalı Çapkını dizisinin 8. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti.