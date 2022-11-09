Yalı Çapkını'nda Ferit, Seyran'a gecelik giydirecek! 'Elime daha iyi fırsat geçemezdi!' Cinsel ilişki sahnesi sosyal medyada viral oldu: 'Çaresizlikten kabul etmesi...'

Yalı Çapkını dizisi 8. bölüm fragmanı ile çarpıcı gelişmeler için heyacan yarattı. Özellikle 2. fragmanda yer alan Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi sosyal medyada olay oldu. Kullanıcılar, "Ferit'in Seyran'ı yatak sahnesinde korkuttuğunu düşünüyorum. Kesinlikle el sürmeyecek, sadece canını acıtmaya çalışıyor." yorumlarında bulundu. Merakla beklenen 8. bölümle ilgili detaylar haberimizde...