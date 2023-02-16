Vav TV İzle
Haberler Televizyon Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 17 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 17 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Diziler ne zaman başlayacak ve Yalı Çapkını 21. bölüm hakkında detaylar merak ediliyor. Deprem bölgesine giden arama - kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için, canla başla mücadele ediyor. Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman? Diziler ne zaman yayınlanacak? İşte Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Al Sancak yayın tarihi.

takvim.com.tr
16.02.2023 12:09 - Son Güncelleme: 16.02.2023 12:09
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 16 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Diziler ne zaman başlayacak sorusu en sık aratılanlar araısnda tyeDeprem bölgesine giden arama - kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için, canla başla mücadele ediyor. Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında diziler ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 16 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

10 ilimizde yıkıcı etkiye sebep olan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan olayların ardından diziler ve programlara ara verildi. İzleyiciler dizilerin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladılar.

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 16 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Birçok dizi oyuncusu yardım çalışmalarına katıldı. Ancak bir yandan da dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 16 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Durdurulan spor faaliyetleri 29 Şubat 2023 tarihinde oynanacak olan maçlarla yeniden başlayacak.

Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 16 Şubat yayın akışı... O tarihte başlıyor!

Söz konusu duruma dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizilerin önümüzdeki hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA