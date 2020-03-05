Haberler Galeri Televizyon Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Her bölümü izleyiciler tarafından merak edilen Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının yere yığıldığı o görüntüler yürekleri ağza getirdi... Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında Mert Öcal olduğu düşünülen bir yarışmacısı yere yığıldı. Fragmanın yayınlanması sonrasında herkes Mert Öcal'ın son sağlık durumunu merak ederken diğer bir yandan hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

05.03.2020 14:39 - Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55
Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Mert olduğu düşünülen yarışmacı birden yere yığıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Ünlüler takımından bir yarışmacı herkesin uyuduğu esnada bir anda yere düştü.

Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımının sonunda Ünlüler takımında herkesin uyuduğu esnada direğe tutunan yarışmacı ayakta duramayınca yere yığıldı.

Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor.

Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı
Müge Anlı 4 Mart son bölümde bir garip dolandırıcılık vakası! Papağan grubunda tanıştı, 100 bin lira dolandırıldı