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Survivor yarışmacısı Mert Öcal bir anda yığıldı, yürekleri ağza getirdi! Arka Sokaklar'ın oyuncusu...

Her bölümü izleyiciler tarafından merak edilen Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında bir yarışmacının yere yığıldığı o görüntüler yürekleri ağza getirdi... Survivor'ın 13.yeni bölüm fragmanında Mert Öcal olduğu düşünülen bir yarışmacısı yere yığıldı. Fragmanın yayınlanması sonrasında herkes Mert Öcal'ın son sağlık durumunu merak ederken diğer bir yandan hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

05.03.2020 14:39 - Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





