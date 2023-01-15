SURVİVOR 1.BÖLÜM CANLI İZLE || 2023 Survivor ilk bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle!
Survivor 2023 1. bölümle heyecanın dozu arttı. Her yıl TV8'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışma için geri sayım soan erdi. Formatı bu sene Ünlülüler-Gönüllüler-Fenomenler konseptinde olacak yarışmanın ayrıntılarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Macera odaklı, zor ada şartlarında gerçekleşen mücadele yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Survivor ilk bölüm izleme ekranı haberimizde!
15.01.2023 18:38 - Son Güncelleme: 15.01.2023 18:38
Survivor 2023 kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Heyecanla beklenen yarışma için 1. bölüm izleyicilerle buluştu. İşte 2023 Survivor ilk bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube izleme ekranı!