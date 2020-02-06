Sosyal medyayı salladı! Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın ortaya çıkan fotoğrafı şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin çocukluk fotoğrafı... 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel Karakterine hayat vermektedir. Damla Colbay, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.

06.02.2020 15:57 - Son Güncelleme: 06.02.2020 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





