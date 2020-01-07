Aslı Enver ile Ozan Güven'i buluşturan Babil dizisinde kim hangi rolde? Ne zaman başlıyor, konusu ne?
Babil dizisi Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Aslı Enver ile Ozan Güven'i buluşturan dizi Babil'in konusu merak konusu oldu. Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisinde kim hangi rolde olacak? İşte Babil dizisi hakkında merak edilenler ve Babil 1. bölüm 2. fragmanı...
BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star Tv ekranlarında 1. ve 2. fragmanı yayınlanan Babil dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Babil dizisinin ne zaman başlayacağını merak eden dizi severlere müjdeli haber geldi. Babil dizisinin 20 bölümden oluşacağı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra Babil, 17 Ocak Cuma günü Star'da ekrana gelecek.
BABİL DİZİSİ KONUSU
İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?