Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

BÖBREĞİNİ VEREN EŞİNİ TERK ETTİ

Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.