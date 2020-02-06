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Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

Esra Erol canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maviş Erdoğan, 2009 yılında böbreğini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve sağlık problemleri yaşamaya başladığını dile getirerek isyan etti. Maviş Hanım Esra Erol'un programına katılarak eşine "böbreğimi geri ver" çağrısında bulundu. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren Maviş Erdoğan, "Canımı verdim, canımı aldı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayına bağlanan Ahmet Bey ise sözleriyle stüdyodakileri şoke etti. İşte Esra Erol'nun bugünkü programına damga vuran o anlar...

06.02.2020 21:25 - Son Güncelleme: 06.02.2020 21:34
Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç bir olay yaşandı.

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Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için gözünü bile kırpmadan 2009 yılında böbreğinin birini eşi Ahmet Erdoğan'a verdi. 1 çocukları olan çiftin yuvası 2019 yılının Nisan ayında çatırdadı.

Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

BÖBREĞİNİ VEREN EŞİNİ TERK ETTİ
Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti.

Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol'da programında aldı.

Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı

Böbreğini verdiği eşinin ihanetiyle sarsılan genç kadın Esra Erol'un programına katılarak eşine "böbreğimi geri ver" çağrısında bulundu.

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