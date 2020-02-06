Son dakika: Esra Erol’da böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadından ‘geri ver’ isyanı 06.02.2020 21:09

Esra Erol canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maviş Erdoğan, 2009 yılında böbreğini verdiği eşi tarafından aldatıldığını ve sağlık problemleri yaşamaya başladığını dile getirerek isyan etti. Maviş Hanım Esra Erol’un programına katılarak eşine “böbreğimi geri ver” çağrısında bulundu. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren Maviş Erdoğan, "Canımı verdim, canımı aldı” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayına bağlanan Ahmet Bey ise sözleriyle stüdyodakileri şoke etti. İşte Esra Erol'nun bugünkü programına damga vuran o anlar...