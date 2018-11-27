Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde, Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler gerekli bilgileri almadan Ateş'in cezasını kesmek istemeyince devreye Tuncay girecek. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, Çakırbeyliler'in tüm planını alt üst etmeyi başaracak. İlyas'ın hayatı tehlike altındayken, Çakırbeyliler hapise girmekten kurtulabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 117. bölümünden kareler...

27 Kasım 2018 Salı, 21:20:19 Güncelleme: 21:33:16
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır. fakat planları istedikleri gibi gitmez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm

Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır.

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