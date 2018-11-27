Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölümden kareler | EDHO 117. bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde, Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler gerekli bilgileri almadan Ateş'in cezasını kesmek istemeyince devreye Tuncay girecek. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, Çakırbeyliler'in tüm planını alt üst etmeyi başaracak. İlyas'ın hayatı tehlike altındayken, Çakırbeyliler hapise girmekten kurtulabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 117. bölümünden kareler...
27 Kasım 2018 Salı, 21:20:19 Güncelleme: 21:33:16
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