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Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

Ekranlarda yayınlanan pek çok dizi hakkında en çok merak edilen şeylerden biri çekildikleri yerler. Özellikle insan hikayelerinin geçtiği o evler yakın mercek altında. Kısa bir süre önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi, Poyraz Karayel ve Kayıp dizileri... Bu üçünün birbiriyle ne alakası olabilir diye düşünüyorsanız, buyrun haberimizin devamına...

22.02.2019 09:39 - Son Güncelleme: 22.02.2019 09:51
Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

Poyraz Karayel, Kayıp ve Şahin Tepesi... Bu üç dizinin ortak özelliği ne olabilir? Final yapmaları diyecek olabilirsiniz. Ama bunun dışında bir ortak özellikleri var ki, çok konuşulacak cinsten.

Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

Fotoğrafta gördünüz bu köşk, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizide kullanılmıştı. Başrollerinde Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi 6 bölüm sonra final yapmıştı.

Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

Dizilere ev sahipliği yapan Beykoz'da restore edilen konak, yapımcılara uğursuz geldi. Konakta çekilen her yapım reytinglerde istenilen oranlara ulaşamadı, erkenden final yapmak zorunda kaldı.

Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

İLK KURBANI 'KAYIP'

Bunun ilk örneği Mete Horozoğlu, Aslı Enver ve Kaan Taşaner'in oynadığı 'Kayıp' dizisinde yaşandı. Büyük umutlarla çekilen dizi 18. bölümde ekrana veda etti.

Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)

FIRTINALAR ESTİRİYORDU AMA...

Ardından 2 sezon boyunca reyting rekorları kıran 'Poyraz Karayel'e de ev lanetli geldi. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrol oynadığı yapım, 2. sezon çekimlerini bu konakta gerçekleştirmesiyle sonunu getirdi. Dizi 82. bölümde yayından kalktı.

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