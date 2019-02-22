Şahin Tepesi ve Poyraz Karayel'in ipini çekti! Laneti gün yüzüne çıktı (Dizilerin çekildiği evler)
Ekranlarda yayınlanan pek çok dizi hakkında en çok merak edilen şeylerden biri çekildikleri yerler. Özellikle insan hikayelerinin geçtiği o evler yakın mercek altında. Kısa bir süre önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şahin Tepesi, Poyraz Karayel ve Kayıp dizileri... Bu üçünün birbiriyle ne alakası olabilir diye düşünüyorsanız, buyrun haberimizin devamına...
22.02.2019 09:39
- Son Güncelleme: 22.02.2019 09:51
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