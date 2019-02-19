Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!
Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Çukurova'da duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor? Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde Hünkar'dan kurtulduğunu düşünen Züleyha ipleri eline alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde Yılmaz'ın zalim yüzünü gören Müjgan ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanından ipuçları...
19.02.2019 14:18
- Son Güncelleme: 19.02.2019 14:18
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜMDEN ÖZEL KARELER!
Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde herkes nefret ve sevgi arasında mekik dokuyor! Duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
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