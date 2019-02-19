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Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Çukurova'da duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor? Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde Hünkar'dan kurtulduğunu düşünen Züleyha ipleri eline alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde Yılmaz'ın zalim yüzünü gören Müjgan ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

19.02.2019 14:18 - Son Güncelleme: 19.02.2019 14:18
Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜMDEN ÖZEL KARELER!

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölümde herkes nefret ve sevgi arasında mekik dokuyor! Duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

YAMANLAR KONAĞI'NDA HER ŞEY TERSE DÖNDÜ!

Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabii ki bir planı var.

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor.

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı: Yüreğinden nefreti sileceksin!

Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

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