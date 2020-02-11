Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! Adile Naşit ve Münir Özkul...

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarındaydı. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster birbirinden güzel sorularıyla yine milyonları ekranlara kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken sorulardan bir tanesi de bir Yeşilçam filmiyle alakalıydı. Yarışmacıya "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul "karı koca"yı canlandırmamıştır?" sorusu yöneltildi. Peki Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul "karı koca"yı canlandırmamıştır? İşte Milyoner'deki merak edilen Yeşilçam sorusunun yanıtı.

11.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 11.02.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





