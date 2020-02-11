Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! Adile Naşit ve Münir Özkul...
Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarındaydı. Sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster birbirinden güzel sorularıyla yine milyonları ekranlara kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken sorulardan bir tanesi de bir Yeşilçam filmiyle alakalıydı. Yarışmacıya "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul "karı koca"yı canlandırmamıştır?" sorusu yöneltildi. Peki Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul "karı koca"yı canlandırmamıştır? İşte Milyoner'deki merak edilen Yeşilçam sorusunun yanıtı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edildi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul "karı koca"yı canlandırmamıştır?" sorusu yöneltildi. Peki Milyoner'de çok konuşulan Yeşilçam filminin yanıtı neydi? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünün soru ve cevapları...