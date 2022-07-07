Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam dev kadrosuyla geliyor! Atv’nin yeni efsanesi dengeleri değiştirecek

YÜKSEL AYTUĞ'UN YAZISI:

Geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin paydos etmesiyle birlikte başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bir anda ortadan kaybolmuştu. Sonra bir de baktım, Taşkent'ten, Buhara'dan, Semerkant'tan fotoğraflar paylaşıyor. Hem de o yörenin kıyafet ve aksesuarları ile. Merak edip, "Hayrola?" diye aradım. "Önemli bir dizi projemiz var, çok sıkı bir iş olacak, hem mekan bakıyoruz hem de hikayeyi geçtiği yerlerde kokluyoruz" demişti. Hatta ona büyük ilgi gösteren yöre halkının, gittiği her yerde kendisini "Kafkas Kartalı" diye karşıladığını anlatmıştı. Sonunda proje hayata geçti, hatta eylül ayında Atv ekranında yayınlanacak dizi için sete bile çıkıldı.