Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam dev kadrosuyla geliyor! Atv'nin yeni efsanesi dengeleri değiştirecek
Oktay Kaynarca ekranlara grei dönüyor... Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın kaleminden çıkan, oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi ünlü isimleri bulunduran yeni dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' dizisinin çekimleri başladı, oyuncular sete çıktı. Setten paylaşılan ilk kareler ise heyecan uyandırdı. İşte Yüksel Aytuğ'un köşesine taşıdığı 'Ben Bu Cihana Sığmazsam' dizisinin konusu...
Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı, devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilen, Cezayir Türk'ün yeni hayatını anlatan diziden ilk kareler merak uyandırdı.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Ekip, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümleri için dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gidecek. Oktay Kaynarca'nın Cezayir adlı bir askeri oynayacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin oyuncu kadrosunda Ebru Özkan, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un da aralarında yer aldığı usta isimler yer alıyor. Yüksel Aytuğ diziyi köşesine taşıdı.
YÜKSEL AYTUĞ'UN YAZISI:
Geçen yıl Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin paydos etmesiyle birlikte başrol oyuncusu Oktay Kaynarca bir anda ortadan kaybolmuştu. Sonra bir de baktım, Taşkent'ten, Buhara'dan, Semerkant'tan fotoğraflar paylaşıyor. Hem de o yörenin kıyafet ve aksesuarları ile. Merak edip, "Hayrola?" diye aradım. "Önemli bir dizi projemiz var, çok sıkı bir iş olacak, hem mekan bakıyoruz hem de hikayeyi geçtiği yerlerde kokluyoruz" demişti. Hatta ona büyük ilgi gösteren yöre halkının, gittiği her yerde kendisini "Kafkas Kartalı" diye karşıladığını anlatmıştı. Sonunda proje hayata geçti, hatta eylül ayında Atv ekranında yayınlanacak dizi için sete bile çıkıldı.
Görünen o ki, yeni dönemin en büyük dizi bombasını Atv patlatacak. Dizinin proje tasarımı Oktay Kaynarca ve ünlü yönetmen Onur Tan'a ait. Kaynarca dizide Cezayir adlı bir askeri oynayacak. Ona aralarında Ebru Özkan, Pelin Akil, Hakan Karahan, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un da aralarında yer aldığı dev bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
Öyleyse; gel eylül, geeeel!..
Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı.