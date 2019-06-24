Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu | “Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde…”

Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, özel bölümüyle yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 23 Haziran Pazar gecesi yayınlanan özel bölümüne bir Yeşilçam sorusu damga vurdu. Herkesin konuştuğu o soruda "Süt Kardeşler ve Banker Bilo filmlerinde babası ile beraber rol alan oyuncu hangidir?" diye soruldu. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 23 Haziran özel bölümü soru ve cevapları...