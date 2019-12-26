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Sıkı durun, 40 yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi!

Sıkı durun, 40 yıldır gözden kaçtı! Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam filmlerinde bugüne kadar belki gördüğünüz belki gözünüzden kaçan çekim hatalarını haberimizde derledik. Onlar Yeşilçam'ın klasikleri onlarca kez izledik ve hala izliyoruz. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

26.12.2019 09:38 - Son Güncelleme: 26.12.2019 09:38
Songül Soysal Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı

Onlar Yeşilçam'ın klasikleri onlarca kez izledik ve hala izliyoruz. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

Songül Soysal Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı

Bu filmlerde bulunan hatalar 'Pes dedirtiyor'

İbo ile Güllüşah
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

Songül Soysal Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı
Songül Soysal Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı
Songül Soysal Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Sık durun, 40 yıldır gözden kaçtı
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