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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşini duyan şaşırıyor!

Ekranların en çok sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle çok sevildi. Usta oyuncu tıpkı daha önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri gibi Hızır karakteriyle de hafızalara kazındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi ve Adanalı gibi çok izlenen dizilerin aranan isimlerinden olan Kaynarca'nın yüzü kariyerinde gülse de özel hayatında pek gülmedi. 2012-2013 yılları arasında evli kalan Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

03.03.2020 07:40 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





