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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i paylaştı: Şükürler olsun...

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve milyonların severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul'da evlenmeye karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın yolunun Adana'ya düşmesini ve sonrasında Yaman Ailesi ile tanışmasını işliyor.

05.03.2020 08:02 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:50
Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ailesine olan bağlılığını sosyal medya hesabından sık sık dile getiriyor. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

Amine Gülşe

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

Amine Gülşe ile annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

Almeda Abazi

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı oyuncusu Murat Ünalmış 'Şükürler olsun' dedi ve paylaştı!

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