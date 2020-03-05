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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i paylaştı: Şükürler olsun...

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve milyonların severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova, reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Perçin gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova, İstanbul'da evlenmeye karar veren Yılmaz ile Züleyha'nın yolunun Adana'ya düşmesini ve sonrasında Yaman Ailesi ile tanışmasını işliyor.

05.03.2020 08:02 - Son Güncelleme: 30.03.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





