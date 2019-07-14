Müge Anlı'nın yarışması Güven Bana'daki Gazap Üzümleri sorusu sosyal medyaya damga vurdu!

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana isimli yarışma programında, Serhan Ömer Müftahi ve Tacinur Koyuncu birbirlerine güvenerek ve verdikleri sözü tutarak tam 117.000 kazandı. Yarışmacıların yaşadığı duygusal anlar ve birbirini tanımayan iki insanın verdiği sözde durması, ekranları başındaki izleyicileri ve Müge Anlı'yı sevindirirken yarışmacıların yanlış vecap verdiği bir soru sosyal medyaya damga vurdu. İşte 'John Steinbeck'in Nobel ve Pulitzer ödüllü romanı "Gazap Üzümleri"nde hikayesi anlatılan aile hangi ülkededir?' sorusunun cevabı...

14.07.2019 12:29 - Son Güncelleme: 14.07.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





