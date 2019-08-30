Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'ya damga vuran atasözü sorusu! 29 Ağustos Güven Bana yarışması soru ve cevapları

ATV ekranlarında yayınlanan, başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu bilgi yarışması 'Güven Bana'nın yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Müge Anlı ile Güven Bana'nın 29 Ağustos'ta yayınlanan yeni bölümüne ''Atasözüne göre keçiyi yardan uçuran hangisidir?'' sorusu damga vurdu. Peki 'Güven Bana' yarışmasına damga vuran ''Atasözüne göre keçiyi yardan uçuran hangisidir?'' sorusunun cevabı ne? İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümünün tüm soru ve cevapları…

30.08.2019 05:32 - Son Güncelleme: 30.08.2019 05:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





