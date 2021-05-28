Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! "Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar"
Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf Atv canlı yayınında geldi! Mehmet Turhan ile ilgili çarpıcı iddialar 28 Mayıs Müge Anlı son bölümde de devam etti. Yusuf Turhan, babası Mehmet Turhan'ı aramadığını, derdinin annesi Firdevs Öztürk'ü bulmak olduğunu ifade ederken, ortaya çıkan tüyler ürperten gerçekler Türkiye gündeminde şok etkisine neden oldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan stüdyonun buz kesmesine neden olan iddialar...
YUSUF TURHAN ANNESİ FİRDEVS ÖZTÜRK'Ü ARIYOR
Babasıyla görüşemediğini, çok uzun zaman cezaevinde yattığını söyleyen Yusuf Turhan, öncelikle kendisini büyüten annesini aradığını ifade etti. Yusuf Turhan, annesi ile babasının kaybından aynı isimli amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini belirtti. Amca Turhan ise yeğenini suçladı.
Mehmet Turhan - Yusuf Turhan kardeşlerle ilgili tüyler ürperten iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kardeşleri Havva'yı öldürmekle suçlanan Turhan kardeşlerle ilgili detaylar oldukça çarpıcı. Yusuf Turhan, "Ağabeyim, 'Havva'yı ben öldürdüm denize attım' demişti" sözlerini kullandı. Daha sonra kız kardeşinin yurt dışına çıktığını düşündüğünü öne süren Yusuf Turhan'ın çelişkili sözleri dikkat çekti.