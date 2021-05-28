Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! "Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar"

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf Atv canlı yayınında geldi! Mehmet Turhan ile ilgili çarpıcı iddialar 28 Mayıs Müge Anlı son bölümde de devam etti. Yusuf Turhan, babası Mehmet Turhan'ı aramadığını, derdinin annesi Firdevs Öztürk'ü bulmak olduğunu ifade ederken, ortaya çıkan tüyler ürperten gerçekler Türkiye gündeminde şok etkisine neden oldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan stüdyonun buz kesmesine neden olan iddialar...

28.05.2021 14:56 - Son Güncelleme: 28.05.2021 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





