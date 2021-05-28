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Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! "Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar"

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf Atv canlı yayınında geldi! Mehmet Turhan ile ilgili çarpıcı iddialar 28 Mayıs Müge Anlı son bölümde de devam etti. Yusuf Turhan, babası Mehmet Turhan'ı aramadığını, derdinin annesi Firdevs Öztürk'ü bulmak olduğunu ifade ederken, ortaya çıkan tüyler ürperten gerçekler Türkiye gündeminde şok etkisine neden oldu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşanan stüdyonun buz kesmesine neden olan iddialar...

28.05.2021 14:56 - Son Güncelleme: 28.05.2021 15:21
Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! Elektrik verdiler, Kızılırmak'a attılar

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf canlı yayında geldi. Müge Anlı son bölümde stüdyo buz kesti izleyici duydukları karşısında şoke oldu.

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Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar

Müge Anlı'nın bahsettiği "Kasımpaşa Canavarı", 1976 yılında Türkiye'de bir ilk olarak 'seri katil cinayeti' başlıklarıyla gündemde yer almıştı... Tüm cinayetlerin Kasımpaşa semtinde geçmesinden dolayı da seri katilin adı "Kasımpaşa Canavarı" olarak biliniyor.

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar

19 yaşındaki Yusuf Turhan, Kayseri'nin Erkilet ilçesinde bir anda ortadan kaybolan babası Mehmet Turhan ve annesi Firdevs Öztürk için Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine başvurmuştu. Kayıp Mehmet Turhan'ın birçok cinayetin ve hırsızlık olayının faili olduğu iddia edildi.

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar

YUSUF TURHAN ANNESİ FİRDEVS ÖZTÜRK'Ü ARIYOR

Babasıyla görüşemediğini, çok uzun zaman cezaevinde yattığını söyleyen Yusuf Turhan, öncelikle kendisini büyüten annesini aradığını ifade etti. Yusuf Turhan, annesi ile babasının kaybından aynı isimli amcası Yusuf Turhan'dan şüphelendiğini belirtti. Amca Turhan ise yeğenini suçladı.

Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında kan donduran itiraf! Elektrik verdiler Kızılırmak'a attılar

Mehmet Turhan - Yusuf Turhan kardeşlerle ilgili tüyler ürperten iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kardeşleri Havva'yı öldürmekle suçlanan Turhan kardeşlerle ilgili detaylar oldukça çarpıcı. Yusuf Turhan, "Ağabeyim, 'Havva'yı ben öldürdüm denize attım' demişti" sözlerini kullandı. Daha sonra kız kardeşinin yurt dışına çıktığını düşündüğünü öne süren Yusuf Turhan'ın çelişkili sözleri dikkat çekti.