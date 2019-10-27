Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinde şok gelişme! Katilin elleri her şeyi ele verdi!
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman hakkında şok görüntüler ortaya çıktı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Gülümser Bulut cinayetinde baş şüpheli Yunus Kahraman'ın 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti, Müge Anlı programında şok etkisi yaratmıştı. Nilgün Kırlı cinayeti ile Gülümser Bulut cinayetinin benzerliği üzerinde durulurken iki olayda da adı geçen Yunus Kahraman, Müge Anlı'ya konuştu. İki cinayetin birlikte değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Yunus Kahraman, teyzesi Gülümser Bulut'un katili olmadığını ileri sürerken, kayıp Özlem Akusta ile bir bağlantısı olmadığını hatta olayın aydınlanması için elinden ne geliyorsa yapacağını ifade etmişti. Ancak konuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yunus Kahraman'ın elleri her şeyi ele verdi. İşte Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinin katil zanlısı Yunus Kahraman hakkında çarpıcı gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayeti araştırılırken ortaya çıkan bir kayıp ve bir cinayet herkesi şoke etmişti. İzmir'de işlenen 2 cinayetin birbiriyle benzerliği üzerinde durulurken, Özlem Akusta adında genç bir kadının 2 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu ve 3 olayda da derinlemesine inceleme yapılarak elde edilen tek bir ortak isim üzerinde şüpheler yoğunlaştı. O isim Yunus Kahraman... Gülümser Bulut'un katil zanlısı Yunus Kahraman, Müge Anlı canlı yayınına katılarak teyzesi Gülümser Bulut'un cinayeti hakkında kendisini savunurken, 1999'da işlediği Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle Özlem Akusta kaybıyla ilgisi olmadığını ve teyzesi Gülümser Bulut'un katili olmadığını ileri süren Yunus Kahraman'ın elleri her şeyi ele verdi. İşte detaylar...
İzmir'de 2 kadının öldürülmesi ve bir kadının da bir yıl önce kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalarda Yunus Kahraman ismi öne çıktı. İlk olay 1999'da yaşandı. Yunus Kahraman, yakın arkadaşı Volkan Kırlı'nın ablası Nilgün Kırlı'nın yanında çalışmaya başladı. Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Kahraman'ı işten çıkardı. Ardından Yunus Kahraman evine ışıklıktan girdiği Kırlı'yı öldürdü.
GÖRÜŞTÜĞÜ SON KİŞİ
Ardından İzmir'de 2 Nisan 2018'de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Aile Akusta'nın en son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğunu tespit etti. Ancak Kahraman, Akusta ile kaybolduğu gün Üçkuyular Fahrettin Altay Meydanı'nda buluşup ayrıldıklarını, Akusta'nın kendisine annesine televizyon bakacağını söylediğini anlattı.
Kahraman, Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında PTS ve HTS sorgusu yaptı. Yunus ve Özlem'in o gün Karaburun'a gittikleri ve Akusta'nın telefonunun 12.54'te kapandığı tespit edildi. Kahraman'ın da o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Kahraman'ın olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla gittikleri de öğrenildi.