Müge Anlı'daki ciğer olayında son durum! Canlı yayında eşine "Karaciğerimi geri ver" diyen kadın...

EVLİ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALAN KADIN KONUŞTU!

Zekiye Altun'un, "Ekrem bana kendi karaciğerini Melike'ye verdiğini söyledi. ben Melike'nin Ekrem'e ciğerini verdiğini bilmiyordum. Ben olmasaydım da boşanacaklarmış zaten hem Ekrem hem de ailesi bana bunları söyledi. Ses kayıtları da var telefonumda. " açıklaması Müge Anlı çileden çıktı.