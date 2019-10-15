Müge Anlı'daki ciğer olayında son durum! Canlı yayında eşine "Karaciğerimi geri ver" diyen kadın...
Müge Anlı'daki ciğer olayı gündeme bomba gibi düştü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve canlı yayında eşi Ekrem Özmen'e, "Karaciğerimi geri ver" şeklinde çağrıda bulunan Melike Özen, anlattıklarıyla stüdyodakileri şoke etti. Müge Anlı'daki ciğer olayında son durum nedir? Melike Özmen, eşi ve eşinin 4 aylık sevgilisi ile Müge Anlı canlı yayınında karşılaştığında stüdyoda neler yaşandı? İşte Müge Anlı'daki ciğer olayı...
15.10.2019 13:09
- Son Güncelleme: 15.10.2019 13:18
Müge Anlı'da, "Ciğerimi geri ver" diyen Melike Özmen, canlı yayında karaciğeri ile hayatta kalan ve kendisini aldatan eşi ve eşinin hamile sevgilisi ile karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye Müge Anlı'daki ciğer olayıyla şoke oldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...
AKILALMAZ GERÇEKLER MÜGE ANLI'DA ORTAYA ÇIKTI!
Ekrem Özmen'in daha önce 17 yaşındaki bir kıza cinsel istismardan ve hırsızlıktan davasının olduğu ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu gün yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu.Hasta eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra onu aldattığı için karaciğerini geri istediğini canlı yayında belirtti.
12 yıllık eşi tarafından aldatıldığını ve karaciğerini isteyen genç kadının canlı yayındaki söylemleri ise herkesi ekrana kilitledi. "Kalbim çok kırıldı, ondan intikam almak istiyorum" diyen genç kadının eşi Ekrem Özmen, 11 Ekim Müge Anlı canlı yayınına sevgilisi Zekiye Altun ile birlikte geldi.
EVLİ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE KALAN KADIN KONUŞTU!
Zekiye Altun'un, "Ekrem bana kendi karaciğerini Melike'ye verdiğini söyledi. ben Melike'nin Ekrem'e ciğerini verdiğini bilmiyordum. Ben olmasaydım da boşanacaklarmış zaten hem Ekrem hem de ailesi bana bunları söyledi. Ses kayıtları da var telefonumda. " açıklaması Müge Anlı çileden çıktı.