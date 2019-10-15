Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük aşk! EDHO'da iki isim...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm izleyici tarafından merakla bekleniyor. Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın ablukası altında kaldılar. Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeyliler'den gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. EDHO izleyicisi son iki bölümde dizideki iki karakterin yakınlaştığı yönünde yorumlarda bulundu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hangi iki isim arasında aşk yaşanması bekleniyor? İşte detaylar...
15.10.2019 12:36
- Son Güncelleme: 15.10.2019 12:50
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA EMİNE VE HAŞMET ARASINDA AŞK MI DOĞUYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm Atv ekranlarında yine aksiyon dolu sahneleri ile izleyiciye soluksuz anlar yaşatacak. EDHO izleyicileri son iki bölümde Façalılar'ın ağabeyi Haşmet Façalı ile Tipi'nin ablası Emine'nin arasındaki yakınlığa dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek bölümlerinde Emine ile Haşmet Façalı arasında bir aşk yaşanmasını beklediklerini söyleyen izleyici Tipi'nin de bu birlikteliği öğrenerek EDHO yeni bölümlerde yeniden görüneceğini iddia etti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
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