Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük aşk! EDHO'da iki isim...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA EMİNE VE HAŞMET ARASINDA AŞK MI DOĞUYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm Atv ekranlarında yine aksiyon dolu sahneleri ile izleyiciye soluksuz anlar yaşatacak. EDHO izleyicileri son iki bölümde Façalılar'ın ağabeyi Haşmet Façalı ile Tipi'nin ablası Emine'nin arasındaki yakınlığa dikkat çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gelecek bölümlerinde Emine ile Haşmet Façalı arasında bir aşk yaşanmasını beklediklerini söyleyen izleyici Tipi'nin de bu birlikteliği öğrenerek EDHO yeni bölümlerde yeniden görüneceğini iddia etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA