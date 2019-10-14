Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman? Çukur 72. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Bugün Çukur dizisi var mı? Show TV'de yayınlanan ve üçüncü sezonuyla izleyicinin beğenisini toplayan Çukur'un 72. bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte Çukur'un hayranları internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, bugün Çukur dizisi var mı? Çukur 72. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Çukur neden yok? Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...