Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman? Çukur 72. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Çukur dizisinin 72. yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte izleyiciler 'Çukur neden yok' sorusuna yanıt aramaya başladı. Show TV'den Çukur ile ilgili flaş karar alındı. Peki, Bugün Çukur dizisi var mı? Çukur 72. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Çukur neden yok? Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Bugün Çukur dizisi var mı? Show TV'de yayınlanan ve üçüncü sezonuyla izleyicinin beğenisini toplayan Çukur'un 72. bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ile birlikte Çukur'un hayranları internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki, bugün Çukur dizisi var mı? Çukur 72. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Çukur neden yok? Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
BUGÜN ÇUKUR DİZİSİ VAR MI?
Çukur'un 72. yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Çukur bu akşam tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Bugün TRT 1'de ekranlara gelecek olan EURO 2020 Elemeleri H Grubu Fransa - Türkiye maçı nedeniyle, Çukur'un yeni bölümünün 21 Ekim Pazartesi gününe ertelendiği açıklandı.
ÇUKUR'UN 72. BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.
Yamaç'ı kurtaran gizemli biri onu alıp Cumali'nin evine bırakıyor. Saklandığı eve döner dönmez kapıda Yamaç'ı yaralı bir halde gören Cumali ise ne yapacağını şaşırıyor. Yamaç'ın durumu kötüleşmeye başlayınca Cumali kardeşini kucaklayıp onu Baytar'ın yanına götürüyor. Hemen işlemlere başlayan Baytar, Yamaç'a pansuman yapıyor.
Yamaç'ı öldürdüklerini düşünen Timsah ve Azer, Efsun'u toplantıya çağırıyor. Yamaç'ın ölüm haberini alan Efsun şaşırıp geçmişteki konuşmalarını hatırlıyor. Yamaç geçmişte yaşananları anlatan Yamaç, Efsun'un yüzüne gerçekleri vuruyor. Kafası iyice karışmaya başlayan Efsun toplantıdan çıktıktan sonra kendini kötü hissediyor. Onun bu halleri ise Azer'in dikkatini çekiyor.